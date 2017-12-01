Брат Месси арестован, в его окровавленной лодке нашли оружие

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Брат Месси арестован, в его окровавленной лодке нашли оружие

Полиция арестовала брата нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиаса, сообщает The Sun.

По сведениям издания, принадлежащая ему лодка была в крови в ней был найден пистолет. Матиас оправдывается тем, что кровь в лодке от пореза на его лице.

Фото: Лодка брата Месси.

Стоит отметить, что в прошлом году в машине Матиаса также был обнаружен пистолет.

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