Брат Месси: "Дискредитируя Лионеля Марадона показывает свое невежество"

Брат капитана "Барселоны" Лионеля Месси отреагировал на слова Диего Марадоны.

"Дискредитируя Лионеля он показывает свое невежество. Грустно видеть подобные ситуации, когда кто-то плохо высказывается о таком футболисте. Марадона говорит подобные вещи, когда должен лично помогать сборной, ведь он ее так любит" - приводит слова брата Football Espana.

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