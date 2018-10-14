Брат Месси: "Дискредитируя Лионеля Марадона показывает свое невежество"

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Брат Месси: "Дискредитируя Лионеля Марадона показывает свое невежество"

Брат капитана "Барселоны" Лионеля Месси отреагировал на слова Диего Марадоны.

"Дискредитируя Лионеля он показывает свое невежество. Грустно видеть подобные ситуации, когда кто-то плохо высказывается о таком футболисте. Марадона говорит подобные вещи, когда должен лично помогать сборной, ведь он ее так любит" - приводит слова брата Football Espana.

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Комментарии

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lyavon
lyavon

Очень хороший человек, очень хороший.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Чем больше этот старый наркоман и алкаш будет ляпать языком всякие гадости на Месси, тем больше будет падать глазах своих немногочисленных почитателей.

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Зенден

Диего никому ничего не должен (деньги в расклад не перем). Он великий футболист и может делать и вякать все что угодно. Причем он уже в возрасте, слабоумие и маразм потихоньку его посещают. Всех нас это ждет)

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