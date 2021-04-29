Брат Месси хочет посетить финал Кубка России
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Родриго Месси, брат капитана "Барселоны" Лионеля Месси, в мае должен посетить Россию.
По сведениям "Спорт-Экспресс", Родриго хочет посетить финал Кубка России, который состоится 12 мая в Нижнем Новгороде, а также московское дерби между "Динамо" и ЦСКА 16 мая.
В финале кубка сыграют "Локомотив" и "Крылья Советов".
Напомним, что Родриго - генеральный директор агентства Lionel Messi Sports Management.
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