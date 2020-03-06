Брат Наби Кейта оказался жив

Двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта сумел выжить в автокатастрофе.

Как сообщает Liverpool Echo, Альмами по ошибке включили в число погибших - на самом деле он госпитализирован и находится в больнице.

Напомним, что всего жертвами аварии стали девять человек. Все они игроки гвинейского клуба, за который выступает брат Кейта.

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