Брат Наби Кейта оказался жив

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Брат Наби Кейта оказался жив

Двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта сумел выжить в автокатастрофе.

Как сообщает Liverpool Echo, Альмами по ошибке включили в число погибших - на самом деле он госпитализирован и находится в больнице.

Напомним, что всего жертвами аварии стали девять человек. Все они игроки гвинейского клуба, за который выступает брат Кейта.

Не пропустите: "Ливерпуль" погрузился в кризис? Травма капитана, спад атаки и отсутствие "скамейки" привели "красных" к худшей серии за последние годы. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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