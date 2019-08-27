Брат Погба: "Полю нравится "Барселона", но это не помешает ему перейти в "Реал"
Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что его брату нравится "Барселона", хотя он может перейти в "Реал".
"Полю нравится "Барселона", но это не помешает его возможному переходу в "Реал", - приводит слова Матиаса El Chiringuito.
Ранее сообщалось, что на покупке 26-летнего Погба настаивает главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, который считает его приоритетным вариантом на усиление позиции в центре поля.
"Манчестер Юнайтед" не хочет расставаться с игроком, но допускает возможность его продажи за 200 миллионов евро.
Не пропустите: Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна. | http://soccernews.ru
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