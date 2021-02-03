Брат Погба призвал "Манчестер Юнайтед" продать Поля
Матиас Погба, брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, выразил мнение, что английскому клубу нужно продать француза ближайшим летом.
"Поль счастлив, он прогрессирует. Его контракт истекает через год. Я не знаю, уйдет он или останется. Могу лишь сказать, что "Манчестер Юнайтед" нужно продать его сейчас, если они хотят заработать денег, иначе он уйдет бесплатно", - приводит слова Матиаса Goal.
В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
30-летний Матиас Погба является свободным агентом. Ранее он играл за "Кемпер", "Рексем", "Кру Александру", "Пескару", "Кроли Таун", "Партик", "Спарту", "Тур", "Сьюдад-Реаль" и "Лорку".
Не пропустите: Погба готов обсудить продление контракта с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18