Брат Погба проходит просмотр в "Риге" Кононова

Защитник Флорентин Погба проходит просмотр в "Риге", главным тренером которого является Олег Кононов. Об этом сообщается в твиттере ФНЛ.

Ранее специалист возглавлял московский "Спартак".

По данным источника, 29-летний защитник участвовал в матче Кубка ФНЛ с "Мордовией".

Напомним, Флорентин Погба является старшим братом хавбека "МЮ" Поля Погба.

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