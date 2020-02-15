Брат Погба проходит просмотр в "Риге" Кононова

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Брат Погба проходит просмотр в "Риге" Кононова

Защитник Флорентин Погба проходит просмотр в "Риге", главным тренером которого является Олег Кононов. Об этом сообщается в твиттере ФНЛ.

Ранее специалист возглавлял московский "Спартак".

По данным источника, 29-летний защитник участвовал в матче Кубка ФНЛ с "Мордовией".

Напомним, Флорентин Погба является старшим братом хавбека "МЮ" Поля Погба.

А еще: "Ювентус" хочет снизить цену на Погба за счёт включения в сделку своего хавбека| http://soccernews.ru
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