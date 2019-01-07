Брат Погба пройдет просмотр в "Эльче"

Защитник Флорентен Погба будет просматриваться в "Эльче", команда которая выступает в сегунде.

Игрок приехал в расположение клуба на неделю. Как только завершится испытательный срок, руководство команды примет решение о заключении контракта.

Последней командой Погба был клуб "Генчлербирлиги". Флорентен не провел ни одного официального матча с мая 2018 года.

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