Брат Погба пройдет просмотр в "Эльче"

Теги эльче

Брат Погба пройдет просмотр в "Эльче"

Защитник Флорентен Погба будет просматриваться в "Эльче", команда которая выступает в сегунде.

Игрок приехал в расположение клуба на неделю. Как только завершится испытательный срок, руководство команды примет решение о заключении контракта. 

Последней командой Погба был клуб "Генчлербирлиги". Флорентен не провел ни одного официального матча с мая 2018 года.

Не пропустите: Девушка дня: Валентина Аллегри - обалденная дочь тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Путь к свободе. 5 классных игроков, доступных бесплатно. Вторая часть

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 18 31
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Бетис Бетис 18 26
7 Хетафе Хетафе 18 25
8 Эспаньол Эспаньол 18 24
9 Жирона Жирона 18 23
10 Леванте Леванте 18 23
11 Валенсия Валенсия 18 22
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Сельта Виго Сельта Виго 18 21
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 21
16 Леганес Леганес 18 19
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Вильярреал Вильярреал 18 17
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 18 16
20 Уэска Уэска 18 11
Полная таблица

топ-5 тегов