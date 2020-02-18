Брат Погба рассказал о карьерных планах хавбека "Манчестер Юнайтед"



Матиас Погба, брат французского полузащитника "Манестер Юнайтед" Поля Погба, заявил, что футболист хочет сменить клуб.

"Все знают, что Поль хочет перейти в другой клуб. Он намерен играть в Лиге Чемпионов и выигрывать трофеи, а с "Манчестер Юнайтед" это нереально. Посмотрим, что случится летом", - приводит слова Матиаса Погба El Chiringuito.

Напомним, что прошлым летом на француза активно претендовал "Реал", но королевский клуб не сумел договориться по его трансферу. Также игроком интересуется "Ювентус". В данный момент футболист восстанавливается после травмы.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с "МЮ" действует до лета 2021 года. Впрочем, клуб имеет опцию продления соглашения еще на 1 год.

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