Брат Погба рассказал, с кем Поль обсуждал свой возможный переход в Примеру

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Брат Погба рассказал, с кем Поль обсуждал свой возможный переход в Примеру

Брат игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Матиа, рассказал, с кем из игроков француз обсуждал свой возможный переход в Примеру. Об этом сообщает Goal.

"Поль обсуждал с некоторыми футболистами свой переход. С Рамосом он точно не обсуждал этот вопрос. Он общался с Месси и Златаном. Еще связывался с Гризманном, так как они знакомы по сборной Франции.

Из "Реала" он точно обсуждал свой переход с Вараном и Зиданом", - сказал Погба.

Напомним, этим летом футболиста хотел купить мадридский "Реал", однако трансфер так и не состоялся из-за нежелания "Манчестер Юнайтед" отпускать форварда.

Не пропустите: Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал"| http://soccernews.ru
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