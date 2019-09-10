Брат Погба рассказал, с кем Поль обсуждал свой возможный переход в Примеру
Брат игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Матиа, рассказал, с кем из игроков француз обсуждал свой возможный переход в Примеру. Об этом сообщает Goal.
"Поль обсуждал с некоторыми футболистами свой переход. С Рамосом он точно не обсуждал этот вопрос. Он общался с Месси и Златаном. Еще связывался с Гризманном, так как они знакомы по сборной Франции.
Из "Реала" он точно обсуждал свой переход с Вараном и Зиданом", - сказал Погба.
Напомним, этим летом футболиста хотел купить мадридский "Реал", однако трансфер так и не состоялся из-за нежелания "Манчестер Юнайтед" отпускать форварда.
Не пропустите: Рамос высказался о возможном переходе Погба в "Реал"| http://soccernews.ru
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
|4
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|4
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Вулверхэмптон
|3
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|4
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|4
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