Брат Погба рассказал, в какой клуб хотел бы перейти Поль

Флорентин Погба рассказал, что думает об информации о том, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может уйти из команды лишь в "Реал" или "Барселону". Об этом сообщает AS.



"То, что Моуринью ушел из "МЮ" стало главной причиной, почему Поль остался в команде. Он был очень несчастлив. С новым тренером ситуация стала лучше. Поль мог бы уйти либо в "Манчестер Сити" либо в "Реал" или "Барсу". Но в "Сити" он сам не уйдет", - сказал Флорентино Погба.

Ранее фанаты "Манчестер Юнайтед" признали Погба лучшим игроком команды по итогам декабря.

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