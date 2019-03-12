Брат Погребняка перешел в клуб из Европы

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Брат Погребняка перешел в клуб из Европы

Российский нападающий Кирилл Погребняк перешел в шведский "Фалкенберг", сообщает Sport24.

По сведениям издания, форвард успешно прошел медицинское обследование и заключил контракт с клубом. 

"Фалкеберг" в минувшем сезоне завоевал путевку в элитный шведский дивизион.

26-летний Кирилл Погребняк ранее выступал за "Томь", "Факел", "Зенит-2", "Балтику" и "Окжетпес". Он является братом известного российского нападающего Павла Погребняка.

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