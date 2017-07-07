Брат Рибери перешел в "Газелек Аяччо"

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Брат Рибери перешел в "Газелек Аяччо"

Полузащитник Стивен Рибери стал игроком "Газелек Аяччо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался корсиканскому клубу бесплатно и подписал с ним контракт до лета 2018 года.

21-летний Рибери на протяжении трех лет находился в системе молодежных составов "Баварии", а в январе перешел в "Булонь", за которую сыграл 1 матч.

Стоит отметить, что хавбек является родным братом полузащитника "Баварии" Франка Рибери. | http://soccernews.ru

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