Брат Рибери покинул "Газелек Аяччо", вместо него в клуб пришел брат Льориса

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Брат Рибери покинул "Газелек Аяччо", вместо него в клуб пришел брат Льориса

Полузащитника Стивен Рибери покинул "Газелек Аяччо", сообщает официальный твиттер клуба.

22-летний Стивен Рибери, который является младшим братом хавбека "Баварии" Франка Рибери, в этом сезоне провел за клуб 7 матчей и не отметился результативными действиями.

При этом "Газелек Аяччо" пополнился защитником "Ниццы" Готье Льорис, брата голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.

В нынешнем сезоне 22-летний Готье не провел за "Ниццу" ни одного матча.

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