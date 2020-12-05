Брат Роналду обвиняется в мошенничестве

Уго Динарте Сантуш Авейру, брат форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиняется в мошенничестве.

По сведениям La Repubblica, компания Авейру Mussara сделала заказ у туринской компании Pegaso на производство футболок с логотипом музея Роналду на сумму 0,5 миллиона евро. Однако позже Mussara заявила, что не давала согласия на производство футболок, и требует, чтобы им передали уже изготовленные футболки по 4 евро за штуку для утилизации.

Позже стало известно, что изготовленные футболки не были утилизированы, а продавались в музее Роналду в Фуншале по 40 евро за штуку.

Компания Pegaso обратилась в прокуратуру Турина и подала в суд на Авейру.

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