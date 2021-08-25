Брат владельца ПСЖ оскорбил "Реал" и Бэйла после предложения по Мбаппе

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Халифа бин Хамад Аль-Тани, брат владельца ПСЖ Тамима бин Хамада Аль-Тани, прокомментировал предложение мадридского "Реала", который пытался за 160 миллионов евро купить нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе. Позднее стало известно, что ПСЖ требует за форварда 200 миллионов.

"Свяжитесь с нами, если вам устраивает цена. Или заканчивайте сезон с гольфистом. В пятницу будет новое предложение от "Реала". Посмотрим, как пойдет. Последний шанс", – написал Аль-Тани в твиттере.

Напомним, что контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает через год и футболист отказался продлевать соглашение.

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