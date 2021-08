Брат владельца ПСЖ подтвердил завершение переговоров с Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси всё ближе к заключению контракта с ПСЖ.

Брат владельца парижского клуба Халифа бин Хамад Аль-Тани подтвердил, что переговоры с 34-летним футболистом уже состоялись.

"Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже", - написал шейх в твиттере, прикрепив фото аргентинца в форме ПСЖ.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII