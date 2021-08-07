Брат владельца ПСЖ подтвердил завершение переговоров с Месси

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Брат владельца ПСЖ подтвердил завершение переговоров с Месси

Фото инстаграм Лионеля Месси

Бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси всё ближе к заключению контракта с ПСЖ.

Брат владельца парижского клуба Халифа бин Хамад Аль-Тани подтвердил, что переговоры с 34-летним футболистом уже состоялись.

"Переговоры официально завершены. Объявлено будет позже", - написал шейх в твиттере, прикрепив фото аргентинца в форме ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Месси подпишет с французским грандом соглашение по схеме "2+1" с зарплатой 50 миллионов евро за сезон и возьмёт себе 19-й игровой номер.

Не пропустите: "Манчестер Сити" и "Челси" не претендовали на Месси. | http://soccernews.ru
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