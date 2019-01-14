Брат жены легенды "Зенита" ярко высказался о скандальном разводе футболиста

Владислав Тюльпанов, брат Миланы Тюльпановой, которая является женой бывшего нападающего "Зенита" Александра Кержакова, высказался о разводе ее сестры с легендарным футболистом.

"Кержаков всегда пытался найти в чем-то какую-то выгоду. Для него наш отец многое сделал. Даже после ухода из жизни папы мы продолжали помогать ему, но он как-то отдалился от семьи, стал себя вести неправильно. В то время, когда умер отец, мы хотели посмотреть на реакцию Александра, что он будет делать, как себя вести: как мужчина или иначе. Мы наблюдали за ним. Тогда я сказал Милане: "Ты посмотри, какой ужас, зачем нам ему помогать, ведь он находится с тобой из-за выгоды".

Замечал ли я проявление грубости со стороны Александра к Милане? Бывали случаи, я что-то слышал лично. Но часто мне говорила об этом сестра. Случайно я видел это и сам, но обычно, когда кто-то становился свидетелем их конфликтов, это все прекращалось. Это говорит о том, что человек очень слабый, который может выступать против беззащитных женщин, которые не могут постоять за себя. Как только Милана была одна, Александр мог вести неподобающе.

Все мы знаем, что у него были и другие браки. Всегда у Александра шла история, как по сценарию: сначала у него с женами складывалось все хорошо, потом наступало затишье, а в конце скандал на всю страну. Второй супруге Екатерине он не дает же видеть сына более пяти лет. Сначала у Александра и Миланы все было хорошо. Мы ездили вместе отдыхать. И в гости я приезжал регулярно к ним, туда, где они жили. Все было гладко. Как будто подменили потом человека", - приводят слова Владислава российские СМИ.

36-летний Кержаков женился на Милане Тюльпановой 27 июня 2015 года. Ее отец Вадим Тюльпанов, ушедший из жизни в апреле 2017 года, на тот момент был членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа.

13 мая 2018 года Тюльпанова объявила о разрыве с экс-футболистом. После этого супруги регулярно публично жалуются друг на друга. Кержаков обвинил Милану в употреблении наркотиков и злоупотреблении алкоголем. Девушка утверждала, что Кержаков неоднократно избивал ее. На время бракоразводного процесса суд присудил опеку над их общим ребенком Артемием Милане. Но Кержаков долгое время отказывался отдать ей сына, игнорируя решение суда.

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