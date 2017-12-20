Брата Месси освободили из-под ареста под залог в 100 тысяч евро

Брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас был освобожден из-под домашнего ареста под залог в размере 100 тысяч евро, сообщает AS.

Напомним, что 35-летний Матиас был арестован по обвинению незаконном хранении огнестрельного оружия, которое было обнаружено в его окровавленной и разбитой лодке. Ему грозит от 3,5 до 8 лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что ранее у Матиаса были проблемы с наркотиками и спиртным.

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