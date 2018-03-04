Брата Месси вновь арестовали

Теги лионель месси

Брата Месси вновь арестовали

Брат нападающего "Барселоны" Лионеля Месси Матиас в очередной раз был арестован.

Матиас попал в ДТП в Аргентине и поругался с другим водителем. Свидетели утверждали, что родственник форварда угрожал оппоненту огнестрельным оружием.

Впрочем прибывшая полиция не нашла оружия в машине Матиаса, но обнаружила две сигареты с марихуаной.

Напомним, что в прошлом году полиция уже арестовывала Матиаса Месси после того, как нашла в его лодке следы крови и оружие.

Не пропустите: Лидер Ла Лиги всегда становился чемпионом, имея преимущество в восемь очков за 11 туров до конца. | http://soccernews.ru

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