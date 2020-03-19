"Братство". Братья Миранчуки поздравили травмированного Тарасова с днем рождения

Теги локомотив москвадмитрий тарасоврубиналексей миранчукантон миранчук

"Братство". Братья Миранчуки поздравили травмированного Тарасова с днем рождения

Полузащитники московского "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки поздравили с днем рождения хавбека "Рубина" Дмитрия Тарасова.

"С Днем рождения. Братство", – написал Антон Миранчук в сториз своего Instagram, прикрепив фотографию с братом и Тарасовым.

18 марта Тарасову исполнилось 33 года. В данный момент он восстанавливается после перелома ноги. 

Напомним, что ранее он на протяжении почти 10 лет выступал за "Локомотив".

Не пропустите: Стала известна зарплата Тарасова в "Рубине". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 18 марта

Главные новости дня: 18 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов