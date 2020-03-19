"Братство". Братья Миранчуки поздравили травмированного Тарасова с днем рождения

Полузащитники московского "Локомотива" Антон и Алексей Миранчуки поздравили с днем рождения хавбека "Рубина" Дмитрия Тарасова.

"С Днем рождения. Братство", – написал Антон Миранчук в сториз своего Instagram, прикрепив фотографию с братом и Тарасовым.

18 марта Тарасову исполнилось 33 года. В данный момент он восстанавливается после перелома ноги.

Напомним, что ранее он на протяжении почти 10 лет выступал за "Локомотив".

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