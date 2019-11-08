Братья Азары вызваны в сборную Бельгии на матч с Россией
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил список игроков, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами России и Кипра.
Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Селс ("Страсбур"), Хендрик ван Кромбрюгге ("Сент-Трюйден")
Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Селтик"), Джейсон Денайер ("Лион"), Элиас Коббаут ("Мехелен"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Томас Вермален ("Тоттенхэм")
Полузащитники: Янник Карраско ("Далянь Ифан"), Тимоти Кастань ("Аталанта"), Насер Шадли ("Монако"), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат ("Лестер"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витцель ("Боруссия" Дортмунд)
Нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Эден Азар ("Реал"), Максим Лестьенн ("Стандард"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги (Ливерпуль"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Яри Версхарен ("Андерлехт")
Матч Россия - Бельгия состоится 16 ноября. Поединок Бельгия - Кипр пройдет 19 ноября.
Напомним, что Бельгия уже гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020.
Не пропустите: Ерохин заменит Черышева в заявке сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Большая игра". Клопп высказался о предстоящем матче с "Манчестер Сити"
-
Болельщики ЦСКА выбрали лучшего игрока команды в октябре
-
1
Гвардиола рассказал, какой клуб считает лучшим в мире на данный момент
-
1
Тарасов отреагировал на новость о том, что он избивал Бузову
-
"Спартак" объявил о сотрудничестве с немецким клубом
-
ТОП-5 памятных (и не очень) матчей с самым большим количеством удалений. Цифры вас удивят!
-
"Бавария" ведет переговоры с Моуринью
-
2
УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
"Спартак" обыграл "Крылья Советов" в молодежном первенстве. Команды забили шесть голов на двоих
-
1
Братья Азары вызваны в сборную Бельгии на матч с Россией
-
1
Месси и Гризманн не разговаривают во время тренировок
-
В АПЛ назвали выбрали лучшего тренера октября
-
Тарасов объяснил свои слова про "леща" женщинам
-
1
В английской Премьер-лиге определили лучшего игрока октября
-
2
РФС недоволен новой формой сборной России
-
Два фаната ЦСКА остаются под арестом после беспорядков в Будапеште
-
Скандальный капитан "Арсенала" может перейти в другой клуб АПЛ
-
1
Источник: Тарасов бил свою бывшую жену Ольгу Бузову
-
1
Гвардиола высказался о возможной работе в Италии
-
Семак оценил готовность Кокорина вернуться на поле
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3