Братья Азары вызваны в сборную Бельгии на матч с Россией

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Братья Азары вызваны в сборную Бельгии на матч с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес огласил список игроков, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами России и Кипра.

Вратари: Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матц Селс ("Страсбур"), Хендрик ван Кромбрюгге ("Сент-Трюйден")

Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Боята ("Селтик"), Джейсон Денайер ("Лион"), Элиас Коббаут ("Мехелен"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Брэндон Мехеле ("Брюгге"), Томас Вермален ("Тоттенхэм")

Полузащитники: Янник Карраско ("Далянь Ифан"), Тимоти Кастань ("Аталанта"), Насер Шадли ("Монако"), Торган Азар ("Боруссия" Дортмунд), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Деннис Прат ("Лестер"), Юри Тилеманс ("Лестер"), Ханс Ванакен ("Брюгге"), Аксель Витцель ("Боруссия" Дортмунд)

Нападающие: Миши Батшуайи ("Челси"), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас"), Эден Азар ("Реал"), Максим Лестьенн ("Стандард"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Дивок Ориги (Ливерпуль"), Леандро Троссард ("Брайтон"), Яри Версхарен ("Андерлехт")

Матч Россия - Бельгия состоится 16 ноября. Поединок Бельгия - Кипр пройдет 19 ноября.

Напомним, что Бельгия уже гарантировала себе выход в финальную стадию Евро-2020.

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