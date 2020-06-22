Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА
Руководство ЦСКА предлагало должность исполняющего обязанности главного тренера одному из братьев Березуцких, сообщает Sport24.
По сведениям издания, второй брат мог в этом случае войти в тренерский штаб московского клуба. Впрочем, братья отказали ЦСКА, так как посчитали, что не имеют достаточного опыта для подобной работы.
Некоторое время назад Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить клуб РПЛ.
Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Впрочем, руководство клуба пока не приняло отставку и надеется уговорить его доработать до конца сезона.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
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|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
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|23
|27
|10
|Уфа
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|27
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|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
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|25
|13
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|23
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