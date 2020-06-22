Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

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Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА

Руководство ЦСКА предлагало должность исполняющего обязанности главного тренера одному из братьев Березуцких, сообщает Sport24.

По сведениям издания, второй брат мог в этом случае войти в тренерский штаб московского клуба. Впрочем, братья отказали ЦСКА, так как посчитали, что не имеют достаточного опыта для подобной работы.

Некоторое время назад Алексей и Василий Березуцкие получили тренерскую лицензию Pro, позволяющую возглавить клуб РПЛ.

Напомним, что нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об отставке после поражения команды в матче 23-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:4). Впрочем, руководство клуба пока не приняло отставку и надеется уговорить его доработать до конца сезона.

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