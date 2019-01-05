Братья Березуцкие прибыли в расположение "Витесса"

Экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие приехали в расположение "Витесса". Игроки вошли в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

"Доброе утро! Готовы к первой тренировке сегодня, парни?", - сообщается в твиттере клуба.

Слуцкий стал главным тренером голландского клуба летом 2018 года. "Витесс" идет на 5 месте турнирной таблицы.

Братья Березуцкие завершили карьеру и получили тренерскую лицензию.

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