Братья Березуцкие продолжат работать в "Витессе"
Братья Василий и Алексей Березуцкие получили официальный статус помощников главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, утверждает официальный сайт голландского клуба.
Напомним, Березуцкие прибыли в "Витесс" зимой 2019 года. Все эти месяцы они работали стажерами, а сейчас смогут официально приступить к своим должностям.
В минувшем сезоне "Витесс" занял пятое место в турнирной таблице Эредивизи. Слуцкий возглавил голландский клуб в мае 2018 года.
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|Гронинген
|34
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|12
|ВВВ Венло
|34
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|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|34
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|Де Графсхап
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