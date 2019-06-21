Братья Березуцкие продолжат работать в "Витессе"

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Братья Березуцкие продолжат работать в "Витессе"

Братья Василий и Алексей Березуцкие получили официальный статус помощников главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого, утверждает официальный сайт голландского клуба. 

Напомним, Березуцкие прибыли в "Витесс" зимой 2019 года. Все эти месяцы они работали стажерами, а сейчас смогут официально приступить к своим должностям.

В минувшем сезоне "Витесс" занял пятое место в турнирной таблице Эредивизи. Слуцкий возглавил голландский клуб в мае 2018 года.

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