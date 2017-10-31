Братья Березуцкие проводят 1000-й матч за ЦСКА на двоих

В матче 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов ЦСКА играет с "Базелем".

Этот поединок стал 1000-м для защитников армейцев Алексея и Василия Березуцкого за клуб на двоих.

35-летний Василий выступает за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 511 матчей и забил 14 голов. На счету 35-летнего Алексея, который играет за ЦСКА с 2001 года, 489 поединков и 11 мячей.

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