Братья Березуцкие проводят 1000-й матч за ЦСКА на двоих

Теги цска москвавасилий березуцкийалексей березуцкий

Братья Березуцкие проводят 1000-й матч за ЦСКА на двоих

В матче 4-го тура группового раунда Лиги Чемпионов ЦСКА играет с "Базелем".

Этот поединок стал 1000-м для защитников армейцев Алексея и Василия Березуцкого за клуб на двоих.

35-летний Василий выступает за ЦСКА с 2002 года, провел за клуб 511 матчей и забил 14 голов. На счету 35-летнего Алексея, который играет за ЦСКА с 2001 года, 489 поединков и 11 мячей.

Не пропустите: ЦСКА уступил "Базелю" в матче юношеской Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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