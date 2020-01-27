Братья Березуцкие сделали заявления после возвращения в ЦСКА

Бывшие футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие в интервью официальному сайту клуба прокомментировали свое возвращение в стан армейцев.

"Разлука с родным клубом получилась недолгой, чему я очень рад. Все равно так или иначе даже после завершения карьеры ассоциировал себя именно с ЦСКА. Надеюсь, наши с Васей опыт и знания пойдут на пользу и помогут улучшить спортивную структуру. Впереди много работы, но мы беремся за нее с большим желанием и интересом", - сказал Алексей.

"Мы рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодежную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии. Благодарны Евгению Ленноровичу Гинеру и Роману Юрьевичу Бабаеву за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе", - добавил Василий.

37-летний Алексей выступал за ЦСКА с 2001 по 2018 годы. За этот период он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выиграл Кубок России, шесть раз - Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Его брат-близнец Василий играл за московский клуб с 2002 по 2018 годы. В его активе такой же список трофеев.

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