Братья Березуцкие создадут свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"

Алексей и Василий Березуцкие проведут турнир "Большие звезды светят малым" на поле родного клуба ЦСКА.

На "ЦСКА Арене" состоятся соревнования по футболу по двум возрастным группам: 2010 и 2011 годов рождения. Те, кто займут первое и втрое место, попадут в финал фестиваля, который пройдет в Анапе и Витязево в сентябре.

Международный фестиваль ДФЛ "Большие звезды светят малым" - третий по массовости турнир после "Кожаного мяча" и "Локобола - РЖД".

Фестиваль будет проходить в таких странах, как Россия, Казахстан, Киргизия, Литва, Таджикистан и Эстония.

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