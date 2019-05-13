Братья Березуцкие создадут свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Алексей и Василий Березуцкие проведут турнир "Большие звезды светят малым" на поле родного клуба ЦСКА.
На "ЦСКА Арене" состоятся соревнования по футболу по двум возрастным группам: 2010 и 2011 годов рождения. Те, кто займут первое и втрое место, попадут в финал фестиваля, который пройдет в Анапе и Витязево в сентябре.
Международный фестиваль ДФЛ "Большие звезды светят малым" - третий по массовости турнир после "Кожаного мяча" и "Локобола - РЖД".
Фестиваль будет проходить в таких странах, как Россия, Казахстан, Киргизия, Литва, Таджикистан и Эстония.
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|Спартак Москва
|28
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|27
|45
|6
|Арсенал Тула
|28
|45
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|Ахмат
|28
|39
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|Ростов
|28
|38
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|Оренбург
|28
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|28
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|11
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|28
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|12
|Динамо Москва
|28
|31
|13
|Крылья Советов
|28
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|28
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