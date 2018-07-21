Братья Березуцкие завершили карьеры
Футболисты ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие повесили бутсы на гвоздь.
"16 лет в одном клубе - фантастический срок. В тот момент, когда мы в 19 лет подписывали свои первые контракты с ЦСКА, невозможно было даже мечтать о том, что наш путь в красно-синих цветах будет столь долгим и успешным.
После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой фанатов, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени - все прошедшие месяцы мы взвешивали "за" и "против", советовались с родственниками и близкими, общались с Евгением Ленноровичем, Романом Юрьевичем, Виктором Михайловичем.
Осознать, что пора начинать новый этап жизни, для профессионального спортсмена всегда трудно, и многие не чувствуют этот момент. Для нас это время пришло. Сегодня с лёгкой грустью, но с полной уверенностью в своём решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов.
Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ЦСКА, 1033 игры за клуб и 159 матчей за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка фанатов - всё это навсегда останется с нами.
Особенно рады тому, что успели поиграть на новой арене, которую ждали с момента своего прихода в клуб. Трудно описать, какие ощущения мы испытывали, выходя на поле домашнего стадиона, как окрыляла и двигала вперёд атмосфера, создаваемая болельщиками. Стадионы, на которых мы проводили свои матчи до этого, были гостеприимными хозяевами, но ничто не сравнится с ощущением дома.
ЦСКА стал неотъемлемой частью нашей жизни, и мы будем поддерживать красно-синих, теперь уже в качестве болельщиков. Сейчас строится новая, молодая команда, и на её становление понадобится время. Но мы не сомневаемся, что наша молодёжь сможет достойно защищать цвета великого клуба.
В заключение хотим сказать искреннее спасибо всем, кто сопровождал нас на этом длинном, нелёгком, но потрясающем пути. Спасибо руководству клуба, всем тренерам, с которыми мы имели честь работать на протяжении этих лет, партнёрам по команде, с которыми мы завоевали столько трофеев, работникам клуба, с которыми мы разделили столько радостных моментов, и фанатам, которые были рядом с нами c первого и до последнего матча".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|30
|60
|2
|ЦСКА Москва
|30
|58
|3
|Спартак Москва
|30
|56
|4
|Краснодар
|30
|54
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|53
|6
|Уфа
|30
|43
|7
|Арсенал Тула
|30
|42
|8
|Динамо Москва
|30
|40
|9
|Ахмат
|30
|39
|10
|Рубин
|30
|38
|11
|Урал
|30
|37
|12
|Ростов
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА Хабаровск
|30
|13