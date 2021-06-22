Братья Боатенги могут воссоединиться в "Герте"
Фото: инстаграм Джерома Боатенга/Автор неизвестен
Берлинская "Герта" проявляет интерес к мюнхенской защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу и полузащитнику "Монцы" Кевину-Принсу Боатенгу, сообщает Kicker.
По сведениям источника, "Герта" хочет воссоединить братьев в одном клубе в летнее трансферное окно. Кевин-Принс готов вернуться в Германию, а вот с Джеромом договориться будет сложнее, так как он намерен поиграть за границей.
В минувшем сезоне 32-летний Джером провел 39 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 34-летнего Кевина-Принса пять забитых мячей и четыре голевые передачи в 25 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20