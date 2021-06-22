Братья Боатенги могут воссоединиться в "Герте"

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Братья Боатенги могут воссоединиться в "Герте"

Фото: инстаграм Джерома Боатенга/Автор неизвестен

Берлинская "Герта" проявляет интерес к мюнхенской защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу и полузащитнику "Монцы" Кевину-Принсу Боатенгу, сообщает Kicker.

По сведениям источника, "Герта" хочет воссоединить братьев в одном клубе в летнее трансферное окно. Кевин-Принс готов вернуться в Германию, а вот с Джеромом договориться будет сложнее, так как он намерен поиграть за границей.

В минувшем сезоне 32-летний Джером провел 39 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. На счету 34-летнего Кевина-Принса пять забитых мячей и четыре голевые передачи в 25 поединках.

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