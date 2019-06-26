Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии

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Братья Кокорины будут отбывать наказание в одной колонии

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что братья Кокорины будут отправлены в одну колонию.

Ранее форвард "Зенита" Александр Кокорин подал соответствующее прошение, и оно, по словам омбудсмена, будет удовлетворено.

При этом пока неизвестно, в какую именно колонию поедут осуждённые.

Напомним, что суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за участие в драке прошлой осенью.

Учитывая их длительное пребывание в СИЗО, на свободу мужчины выйдут уже в декабре этого года.

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