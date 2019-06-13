Братья Кокорины и Мамаев попросили суд отпустить их на свободу

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Братья Кокорины и Мамаев попросили суд отпустить их на свободу

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев обратились к судье Мосгорсуда отпустить их на свободу.

"Если есть возможность дать шанс показать, что мы не преступники, дайте его. Хотелось бы справедливости и гуманности. Мы прошли этот путь достойно. Все свои показания, начиная с первого заседания, мы не меняли, помогали следствию", - сказал Александр Кокорин.

"Чем мы опасны обществу? Что полезного мы можем сделать в лагере, чего не можем сделать на воле? Почему нельзя дать условный срок. Хотелось бы как можно скорее выйти. Чтобы играть, тренироваться — может, не на таком уровне, все-таки время прошло", - заявил Кирилл Кокорин.

"Мы сами в этом виноваты. Каждый осознал свою ошибку, каждый сделал определенный вывод. Как бы странно это не звучало, но это был сложный жизненный этап. Сегодня жена с детьми пришла, но им сюда нельзя. К ним хочется — их надо воспитывать. Ошибки, которые мы совершили, и им будут уроком. Ваша честь, как решите, но честно, очень хочется домой", - добавил Мамаев.

Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты дела поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев обратились к суду во время рассмотрения жалобы на приговор. | http://soccernews.ru
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