Братья Миранчуки - единственные российские футболисты, забившие в первых двух турах еврокубков
Российские клубы в восьми играх групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы забили шесть голов.
Алексей Миранчук и Антон Миранчук стали единственными российскими игроками, которые забили в первых двух турах еврокубков.
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил в матче 1-го тура ЛЧ с "Мидтьюлландом".
Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук отметился в игре 2-го тура ЛЧ против "Локомотива".
Читайте также: Российские клубы не одержали ни одной победы в восьми играх текущего еврокубкового сезона. | http://soccernews.ru
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