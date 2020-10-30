Братья Миранчуки - единственные российские футболисты, забившие в первых двух турах еврокубков

Российские клубы в восьми играх групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы забили шесть голов.

Алексей Миранчук и Антон Миранчук стали единственными российскими игроками, которые забили в первых двух турах еврокубков.

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил в матче 1-го тура ЛЧ с "Мидтьюлландом".

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук отметился в игре 2-го тура ЛЧ против "Локомотива".

Читайте также: Российские клубы не одержали ни одной победы в восьми играх текущего еврокубкового сезона. | http://soccernews.ru