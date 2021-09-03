Братья Миранчуки перед ЧМ-2018 отказались переходить в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал о несостоявшемся трансфере в "Манчестер Юнайтед" Алексея и Антона Миранчуков.

"Ещё до чемпионата мира был интерес от "МЮ" к обоим. У нас был прям хороший контакт с клубом, я знал, что это обращается "Юнайтед". Предложение на столе не лежало, просто к нам обращались: "Вы готовы продать? Начинаем разговаривать?".

Мы спросили игроков, они сказали, что в Англии интенсивный футбол, там тяжело без перерыва, нужна Испания, Италия или что-то такое. На этом тема закрылась. Сейчас я думаю, что это была ошибка. Возможно, они не закрепились бы там, но сдали бы их потом в какой-нибудь "Брайтон", где они замечательно бы играли", - цитирует Геркуса "СЭ".

Напомним, что Алексей Миранчук год назад перешёл в итальянскую "Аталанту", а Антон до сих пор остаётся игроком "Локо".

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