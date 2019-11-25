Братья Миранчуки рассказали, как мама повлияла на их карьеру

Теги локомотив москваалексей миранчукантон миранчук

Братья Миранчуки рассказали, как мама повлияла на их карьеру

Братья Антон и Алексей Миранчуки рассказали, как их мама повлияла на карьеру. 

Напомним, оба игрока защищают цвета московского "Локомотива".

"Мама бросила все, что у нее было: дом, родных, работу, коллектив. И поехала за нами, не зная, что ее ждет. По сути, поехала в пустоту. Даже не представляю ее мысли в тот момент", - сказал Алексей.

"Отдельное спасибо маме за то время, когда мы жили в интернате. Она всегда нас спасала, давала какую-нибудь шоколадочку. Раньше-то мы были совсем маленькими, худыми, нуждались в этой дополнительной еде. Когда мама приносила что-то вкусненькое, все пацаны собирались у нас в комнате", - сказал Антон.

В этом сезоне Алексей участвовал в 14 матчах РПЛ, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Антон провел 10 игр, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

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