Братья Миранчуки рассказали, как мама повлияла на их карьеру
Братья Антон и Алексей Миранчуки рассказали, как их мама повлияла на карьеру.
Напомним, оба игрока защищают цвета московского "Локомотива".
"Мама бросила все, что у нее было: дом, родных, работу, коллектив. И поехала за нами, не зная, что ее ждет. По сути, поехала в пустоту. Даже не представляю ее мысли в тот момент", - сказал Алексей.
"Отдельное спасибо маме за то время, когда мы жили в интернате. Она всегда нас спасала, давала какую-нибудь шоколадочку. Раньше-то мы были совсем маленькими, худыми, нуждались в этой дополнительной еде. Когда мама приносила что-то вкусненькое, все пацаны собирались у нас в комнате", - сказал Антон.
В этом сезоне Алексей участвовал в 14 матчах РПЛ, отметившись 4 голами и 4 ассистами. Антон провел 10 игр, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14