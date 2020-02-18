Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы

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Братья Миранчуки ушли из академии "Спартака" из-за увольнения мамы

Бывший тренер академии московского "Спартака" Владимир Бодров раскрыл реальные причины ухода из клуба братьев Алексея и Антона Миранчуков.

Напомним, что 24-летние футболисты перебрались в "Локомотив" в 2011 году. Ранее считалось, что "красно-белые" их отчислили из-за недостатка физической силы.

"Две мамы, Миранчуков и другого мальчика из Краснодарского края, работали в "Спартаке" воспитателями. Готовили еду и опекали приезжих ребят, живших на съёмных квартирах, а потом в общежитии. Когда в академии построили интернат, там требовался только один воспитатель. Руководство и в частности директор академии Геннадий Владимирович Морозов решили оставить маму другого краснодарского парня. Я говорил: "Вы делаете глупость. Если не оставите Елену Юрьевну Миранчук, она заберёт детей из "Спартака". Так и произошло. Увела их в "Локомотив". Туда же через полгода ушёл и Сергей Полстянов, взяв с собой ещё несколько человек 1995 года. Через год братья выросли, окрепли, и меня заставили писать объяснительную - почему Миранчуки ушли из "Спартака", - рассказал Бодров.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "Локомотив" 21 матч, забил 9 мячей и сделал 4 ассиста. В активе Антона Миранчука за указанный период 12 игр, 2 гола и 1 результативная передача.

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