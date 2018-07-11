Братья Миранчуки выступили с обращением к болельщикам сборной России



Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки поблагодарили болельщиков за поддержку на Чемпионате Мира-2018.

"Чемпионат Мира - одно из главных событий в нашей жизни. Хотим сказать огромное спасибо болельщикам. Мы все были вместе и чувствовали поддержку каждого из вас!" – написал Алексей Миранчук в своем инстаграме.

Напомним, что сборная России дошла до четвертьфинала на ЧМ-2018.

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