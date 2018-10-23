Братьям Кокориным грозит ещё одна уголовная статья

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Братьям Кокориным грозит ещё одна уголовная статья

Форварду "Зенита" Александру Кокорину и его брату Кириллу грозит ещё одна уголовная статья, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, футболист и его родственник могут получить обвинения по статье "Возбуждение ненависти или вражды", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Поводом стали оскорбления братьев Кокориных в адрес чиновника Минпромторга Дениса Пака, которого они называли "китаёзой" и рекомендовали ему "валить в Китай".

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