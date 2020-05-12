Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб

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Братьями Миранчуками интересуется не "Барселона", а другой испанский клуб

"Барселона" не интересуется полузащитником московского "Локомотива" Алексеем Миранчуком, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, интерес к Алексею и его брату Антону проявляет другой испанский клуб "Севилья". 

Ранее сообщалось, что 24-летние хавбеки также входят в сферу интересов "Ювентуса", "Милана" и "Ромы".

В этом сезоне Алексей провел 24 игры, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. На счету Антона два мяча и одна голевая передача в 12 матчах.

Не пропустите: Экс-спортивный директор "Зенита" сравнил Алексея Миранчука и Александра Головина. | http://soccernews.ru

 
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