Браун: "Если "Селтик" победит "Зенит" - это будет грандиозно, просто фантастика!"

Капитан "Селтика" Скотт Браун заявил, что его команда не является фаворитом перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита", несмотря на победу в первой встрече со счетом 1:0.

"Если завтра мы победим - это будет грандиозно, просто фантастика! Впереди сложный матч, но у нас крепкая команда, и мы верим в свои силы. Домашняя победа - это хороший задел, но преимущество минимально. "Зенит" - сильная команда, против которой непросто играть. Не знаю, удастся ли прорвать оборону соперника, но мы вдохновлены и ждем предстоящую игру с нетерпением. Хотим показать себя с лучшей стороны", - приводят слова Брауна российские СМИ.

Матч "Зенит" - "Селтик" состоится 22 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени.

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