Браво близок к уходу из "Манчестер Сити"

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво, судя по всему, покинет клуб этим летом.

Как сообщает Todo Fichajes, 37-летний голкипер намерен вернуться на родину, в Чили, и завершить карьеру в родном клубе "Коло Коло".

Отметим, что предстоящим летом у Браво истекает срок соглашения с "горожанами".

Браво выступает за "Сити" с 2016 года. В этом сезоне он провел 16 матчей и пропустил 16 голов.

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