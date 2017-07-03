Браво: "Чили играло сердцем"

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Браво: "Чили играло сердцем"
Голкипер сборной Чили Клаудио Браво прокомментировал поражение своей команды от Германии (0:1) в матче Кубка Конфедераций-2017.

"Мы ни о чем не жалеем. Были матчи, когда уже и ноги отказывались слушаться, но мы играли сердцем. Мы знаем, что на таком уровне никак нельзя допускать ошибки, но все равно – никаких сожалений не испытываем, мы отдали все силы", – приводит слова Браво официальный сайт ФИФА.

Напомним, что Браво был признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций.

Не пропустите: Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций. | http://soccernews.ru

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