Браво, Клаудио Браво! Чили в серии пенальти обыгрывает Португалию и выходит в финал Кубка Конфедераций

Первый полуфинальный матч Кубка Конфедераций открывала гостеприимная Казань, где на арене с одноименным названием схлестнулись сборные Португалии и Чили. Обе команды являются действующими триумфаторами на своих континентах. Подопечные Фернанду Сантуша сенсационно выиграли чемпионат Европы, в то время, как ребята Хуана Антонио Пицци подтвердили свой статус лучшего коллектива Южной Америки. По ходу турнира португальцы достаточно прогнозируемо выиграли группу "А", оставив позади Мексику благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных. Чилийцы же вынуждены были довольствоваться вторым местом в квартете "В", а все потому, что не удалось в третьем туре переиграть Австралию.

"Европейские бразильцы" подходили к полуфинальному поединку с определенными кадровыми проблемами. Из-за дисквалификации матч пропускал основной центральный защитник Пепе, а по причине травмы отсутствовал фланговый оборонец Рафаэл Геррейру. В стартовом составе "Ла Роха" вышли все сильнейшие, обошлось без каких-либо потерь. Более того, южноамериканцы вышли играть с атакующей схемой 4-3-3.

Первый тайм команды начали в достаточно высоком темпе. Уже в дебюте встречи португальцы и чилийцы имели стопроцентные возможности обменяться голами. Сначала Варгас после блестящей разрезающей передачи Санчеса не смог переиграть один в один Руй Патрисиу. Затем никем неприкрытый Андре Силва с пары метров умудрился попасть в Клаудио Браво, после того, как мяч, как на блюдечке преподнес ему Криштиану Роналду. В целом в первой половине первой 45-ти минутке лучше выглядели номинальные хозяева, а уже во второй больше владели преимуществом подопечные Пицци. Наилучший момент был у Арангиса, но после выстрела полузащитника немецкого "Байера" мяч прошел в считанных сантиметрах от штанги.

Второй тайм сборные Португалии и Чили начали спокойно. Ни одна из команд не стремилась торопить события, стараясь больше преуспевать в защите, потому как уж слишком велика была цена ошибки. Но ближе к 60-й минуте лодка стала потихоньку раскачиваться. То сложнейший удар в угол Варгаса в падении через себя вытащит Руй Патрисиу, то Браво не подведет, выбрав правильную позицию после выстрела Роналду. Концовку второй половины встречи главные участники футбольного праздника уже просто доиграли, осмысленно переведя игру в овертайм.

Несмотря на то, что обе команды были не против дополнительного время, тем не менее, дело до серии послематчевых пенальти откладывать никто не хотел. Спустя пять минут Алексис Санчес каким-то чудом не попал в угол, когда, казалось, "круглый" туда юркнет. А на 113-й минуте чилийцы требовали пробить пенальти с игры, потому как сбивал защитник португальцев Силву, но иранский арбитр эпизод проигнорировал и не удосужился даже прибегнуть к видеоповтору. В самой концовке поединка чемпионам Европы просто нереально повезло - в одной атаке Видаль и Санчес сотрясли штангу ворот Руй Патрисиу. В итоге, серия одиннадцатиметровых оказалась неизбежным исходом.

Традиционно в серии пенальти обе сборные очень неплохо себя проявляют, но на это раз "Ла Роха" полностью деклассировала Роналду и компанию. Португальцы не сумели реализовать ни одного футбольного буллита – невнятные удары Куарежмы, Моутинью и Нани мастерски парировал Браво. В то время, как вратарь португальцев не смог справиться с выстрелами Видаля, Арангиса и Санчеса. Таким образом, сборная Чили переигрывает Португалию и становится первым финалистом Кубка Конфедераций.

Португалия – Чили – 0:0 (серия пенальти 0:3)

Португалия: Руй Патрисиу, Алвеш, Фонте, Элизеу, Соареш, Бернарду Силва (Куарежма, 83), Карвалью, Гомеш (Мартинш, 116), Адриен Силва (Моутинью, 102), Андре Силва (Нани, 76), Роналду

Чили: Браво, Исла (Фуэнсалида, 120), Медель, Хара, Босежур, Арангис, Диас, Эрнандес (Силва, 112), Видаль, Санчес, Варгас (Родригес, 86)

Богдан Архипенко

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