Браво: "Не хочу уходить из "Манчестер Сити", футбол не самое главное в жизни"

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво заявил, что он не собирается покидать клуб.

"Я думаю, что до завершения моей карьеры еще далеко. Но моя жизнь это не только футбол. В Манчестере живет моя семья и мы с женой рады, что наши дети преуспевают в изучении английского языка. Такие вещи, как смена клуба, мы обсуждаем всей семьей.

Я спокоен и продолжаю упорно трудиться на тренировках. Стараюсь хорошо выполнять свою работу, когда у меня появляется шанс. Мне нужно быть терпеливым. В моем возрасте не стоит сходить с ума из-за моей ситуации в команде. В жизни есть более важные вещи, чем футбол", - приводит слова Браво Marca.

В этом сезоне 34-летний Браво провел за "Манчестер Сити" 4 матча во всех турнирах и пропустил 2 гола.

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