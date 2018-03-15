Браво отказывается играть за сборную Чили



Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво заявил, что он не собирается больше играть за сборную Чили.

"Я огорчен тем, что меня вызвали в сборную, несмотря на то, что я этого не хотел. Мне кажется, что за годы выступлений за сборную Чили я заслуживаю немного уважения. Для меня очень важна моя личная подготовка", - приводит слова Браво BBC.

По некоторым данным, 34-летний Браво не хочет играть за сборную, так как ему не позволяют работать в сборной с его личным тренером вратарей.

Не пропустите: Английский гранд рассчитывает побороться за Иньесту. | http://soccernews.ru