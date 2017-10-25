В матче 1/8 финала Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" в серии пенальти победил "Вулверхэмптон".

"Горожане" были сильнее в послематчевых 11-метровых со счетом 4:1.

Стоит отметить, что вратарь "Манчестер Сити" Браво отразил пять из последних шести пенальти в его ворота в матчах за клуб и сборную Чили.

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