Браво отразил шесть пенальти в текущем сезоне

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво отразил уже шесть пенальти в текущем сезоне.

По этому показателю он сравнялся с Диего Алвесом, который также сумел отбить шесть одиннадцатиметровых ударов, играя за "Валенсию".

Напомним, что в полуфинальном матче Кубка конфедераций с Португалией (0:0, пенальти – 3:0) чилийский страж ворот сумел отбить три удара португальцев.

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