Браво отразил шесть пенальти в текущем сезоне

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Браво отразил шесть пенальти в текущем сезонеГолкипер сборной Чили Клаудио Браво отразил уже шесть пенальти в текущем сезоне.

По этому показателю он сравнялся с Диего Алвесом, который также сумел отбить шесть одиннадцатиметровых ударов, играя за "Валенсию".

Напомним, что в полуфинальном матче Кубка конфедераций с Португалией (0:0, пенальти – 3:0) чилийский страж ворот сумел отбить три удара португальцев.

Читайте: Браво прокомментировал свою игру в серии пенальти с Португалией | http://soccernews.ru

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