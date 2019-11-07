Браво - первый вратарь в истории, которого удалили после выхода на замену в матче Лиги Чемпионов

Вратарь "Манчестер Сити" Клаудио Браво стал автором уникального "достижения", сообщает Opta.

По информации источника, чилиец стал первым голкипером в истории, который получил красную карточку после выхода на замену в матче Лиги Чемпионов.

Браво удалили на 81-й минуте поединка четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты" (1:1).

В стартовом составе "Сити" на поле вышел Эдерсон, однако в перерыве его пришлось заменить из-за травмы.

После удаления Браво место в воротах занял защитник Кайл Уокер, который даже успел сделать сейв.

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