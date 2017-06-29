Браво признан лучшим игроком матча Португалия - Чили

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Браво признан лучшим игроком матча Португалия - Чили

Голкипер сборной Чили Клаудио Браво признан лучшим игроком полуфинального матча Кубка Конфедераций против национальной команды Португалии.

34-летний страж ворот несколько раз спас чилийцев по ходу игры, однако его звёздный час пришёл в серии пенальти, где он отразил удары Куарежмы, Моутинью и Нани.  

Не пропустите видеообзор матча Португалия – Чили. | http://soccernews.ru

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