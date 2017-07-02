Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций

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Браво признан лучшим вратарем Кубка Конфедераций

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво стал лучшим голкипером Кубка Конфедераций.

На этом турнире 34-летний Браво провел 3 матча и пропустил 2 гола. В полуфинальном поединке против Португалии он отразил три послематчевых пенальти.

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